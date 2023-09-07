Омские больницы получили 30 машин скорой помощи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 машин скорой помощи получили омские больницы. Об этом рассказал врио губернатора Виталий Хоцеко.

– Продолжаем выполнять поручение нашего президента Владимира Путина. Обновляем транспорт всех видов, в том числе и санитарный. Финансирование этой партии обеспечено в рамках программы модернизации первичного звена и средств областного бюджета, – отметил Хоценко.

К слову, уже к концу года запланирована поставка еще 17 единиц техники. В 2024 году придет 40 автомобилей.

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