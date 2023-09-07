«Росводоканал Омск»: оплачивайте услуги онлайн до 10 числа

«Росводоканал Омск» рекомендует потребителям оплачивать услуги ежемесячно не позднее 10 числа.

Физическим лицам для оплаты услуг водоснабжения и водоотведения доступны следующие онлайн-сервисы:

- мобильное приложение «РВК.Услуги»;

- личный кабинет на сайте «Росводоканал Омск»;

- раздел «Оплата банковской картой» на сайте «Росводоканал Омск»;

- сайт «Все платежи»;

- мобильное приложение «Сбербанк онлайн»;

- ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru).

- Среди наших потребителей много тех, кто своевременно оплачивает услуги. Мы благодарим всех, кто не копит долги и в полной мере выполняет свои обязательства по оплате услуг водоснабжения и водоотведения. В случае сложной финансовой ситуации омский водоканал предлагает клиентам предприятия оформление рассрочки по оплате суммы долга, - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Напомним, что граждане, также могут оплатить квитанции за коммунальные услуги без комиссии в кассах предприятия в Омске и в поселках Береговом и Крутой Горке.

Полученные от потребителей средства «Росводоканал Омск» направляет на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Из масштабных ремонтных работ в настоящее время завершается строительство песколовок на очистных сооружениях канализации, реконструкция канализационного коллектора по улицам Андрианова и Тварковского в Советском округе Омска, работы по подключению к сетям водопровода и канализации микрорайона «Зелёная река». Завершены работы по строительству водопровода, подающего ресурс в детский оздоровительный лагерь имени А.П. Гайдара на улице Воровского.

Для справки:

Офис «Центральный»

Адрес:

ул. Маяковского, д. 2. Остановка: «Транспортная академия».

Прием абонентов:

(прием ведется по предварительной записи)

Пн. - ср.: 8.00-18.00

Чт.: неприемный день

Пт.: 8.00-18.00

Сб.: 8.00-12.00

Вс.: выходной

Прием платежей:

Пн. - пт.: 8.00-18.00

Сб.: 8.00-12.00

Вс.: выходной

Офис «Малунцева, д. 30»

Адрес:

ул. Малунцева, д. 30, остановка «Улица Малунцева»

Прием абонентов:

(прием ведется по предварительной записи)

Пн.- ср.: 9.00-18.00

Чт.: неприемный день

Пт.: 9.00 - 17.00

Сб., вс.: выходной.

Офис «Левобережный»

Адрес: ул. Конева, д. 14. Остановка: «11-й микрорайон»

Пункт приема платежей:

Касса:

Пн. - пт.: 9.00-18.00

Сб.-вс.: выходной.

Офис «Крутогорский»

Адрес:

п. Крутая Горка, ул. Российская, 13

Прием абонентов:

(объявления об изменении режима работы размещаются на дверях офиса)

Вт.: 10.00 - 18.00, обед: 13.30 - 14.30

Пн, ср, чт, пт - неприемные дни

Сб., вс.: выходные дни

Офис «Береговой»

Адрес:

мкр. Береговой, Комсомольский проспект, д. 13

Прием абонентов:

(объявления об изменении режима работы размещаются на дверях офиса)

Ср.: 09.00 - 16.00, обед: 13.00 - 13.48

Пн, вт, чт, пт - неприемные дни

Сб., вс.: выходные дни

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