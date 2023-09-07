В Омске подрядчик приступил к ремонту улицы Омской

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске накануне стартовал ремонт улицы Омской. Изначально подрядчик в лице ООО «АртРемСтрой» должен был приступить к работам только в 2024 года.

Работы по ремонту дороги пройдут в несколько этапов. Так, рабочие уже срезали старый слой асфальта и убрали бордюры на участке улицы со стороны 3-го Разъезда. До конца строительного сезона там будет уложен новый асфальт.

Согласно проекту, до августа 2024 года на всем протяжении улицы Омской уложат новый асфальт по технологии ресайклинга (она помогает укрепить основание и сделать асфальт более устойчивым к появлению колеи), установят дорожные знаки, новые светофоры и остановочные павильоны, а также нанесут пластиковую разметку.

Стоимость ремонтных работ по контракт составляет более 200 миллионов рублей.

Отметим, кроме Омской, в этому году начались работы еще на трех дорог из перечная 2024 года. Речь идет об улицах Волочаевской, Заозерной и Театральной площади.

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