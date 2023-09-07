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НовостиОбщество7 сентября 2023 4:03

Омская прокуратура пытается через суд оспорить продажу причалов на Иртыше и Оми

Ведомство выявило нарушения законодательства о приватизации при проведении аукциона
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Прокуратура Омской области подала иск в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи двух причальных сооружений, расположенных на реках Иртыш и Омск в районе площади Бухгольца.

Ранее ведомство провело проверку, в ходе которого были выявлены нарушения законодательства о приватизации государственного имущества при проведении аукциона.

— В июле 2023 г. Территориальное управление Росимущества в Омской области после проведенного аукциона заключило с индивидуальным предпринимателем два договора купли-продажи причальных сооружений р. Омь (на сумму более 1 млн руб.) и р. Иртыш (на сумму свыше 1,1 млн руб.), — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас иск прокуратуры рассматривает Арбитражный суд Омской области.

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