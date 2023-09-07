Не входи — убьет: четверть жителей Омской области считает свои условия труда опасными

Фото: Иван МАКЕЕВ

Аналитики портала поиска вакансий hh.ru и компания РОКВУЛ провели совместное исследование и выяснили, представители каких профессий в Омской считают свои условия труда опасными, а какие, наоборот, уверены в их безопасности.

Как следует из результатов опрос, полностью безопасными свои условия труда считают лишь 4%, а скорее безопасными — 46%.

Чаще всего в полной безопасности своих условий труда чаще всего уверены бухгалтеры и финансисты (46%), маркетологи и PR-специалисты (45%) и ИТ-специалисты (43%).

Опасными условия работы в Омской области назвали 7% опрошенных (вариант ответа — «точно нет») и 18% («скорее нет»). В целом по стране эти показатели немного ниже: 5% — «точно нет»; 11% — «скорее нет».

Как правило, чаще всего низкую оценку безопасности на рабочем месте давали представители рабочих профессий (36% ответов «точно нет» и «скорее нет») и специалисты из сферы производства (26%).

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