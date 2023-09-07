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НовостиОбщество7 сентября 2023 2:28

В Омской области в ближайшие три дня ожидаются густые туманы

Туманы прогнозируются в регионе в ночные и утренние часы
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омскую область в ближайшие три дня накроют туманы. Синоптики прогнозируют мглу в ночные и утренние часы вплоть до субботы.

Кроме того, согласно информации Обь-Иртышского УГМС, на территории региона до 10 сентября сохранятся заморозки до -5 градусов. При этом уже в субботу, 9 сентября, в дневные часы воздух местами по Омской области может прогреться до +22 градусов.

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