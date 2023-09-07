В Омской области в ближайшие три дня ожидаются густые туманы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омскую область в ближайшие три дня накроют туманы. Синоптики прогнозируют мглу в ночные и утренние часы вплоть до субботы.

Кроме того, согласно информации Обь-Иртышского УГМС, на территории региона до 10 сентября сохранятся заморозки до -5 градусов. При этом уже в субботу, 9 сентября, в дневные часы воздух местами по Омской области может прогреться до +22 градусов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru