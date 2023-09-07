45% жителей Омска не готовы обсуждать повышение своей зарплаты с начальством

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Примерно половина работающих омичей (45%) не обсуждает с начальством вопросы, связанные с повышением в должности или увеличением зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты опроса Авито Работа.

Еще 41% опрошенных заявили, что вовсе не рассчитывают на какое-либо повышение в этом году. При этом 32% омичей не исключают вероятность того, что это произойдет. Полностью уверены в получении повышения лишь 12% респондентов.

Довольны своим уровнем дохода оказались 59% омичей. Не удовлетворены своей зарплатой — 41%. Примечательно, что 60% жителей Омска заявили, что прибавку к заработной платке получали в течение последнего года. Еще 21% опрошенных сообщили, что это было в последний раз 2 года назад.

Среди тех, кто меньше всего готов к прямому разговору о повышении, оказались представители таких сфер, как медицина, образование, торговля, логистика и искусство. Мужчины чаще обращаются к руководителям по этому вопросу, чем женщины.

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