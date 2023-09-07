В Омск доставят ковчег с частицей мощей святителя Иоанна Златоуста

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омск доставят мощи святителя Иоанна Златоуста. Ковчег с частицей мощей святого привезут из Храма Христа Спасителя в Москве в главный храм омской епархии — Свято-Успенский кафедральный собор, расположенный на улице Интернациональной. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви.

Приклониться мощам святителя Ивана Златоуста верующие омичи смогут с 8 по 11 сентября.

Святитель Иоанн Златоуст — богослов, один из трех Вселенских святителей, автор последования Божественной Литургии. Прозвище Златоуст закрепилось за ним за редкий дар красноречия. Святой является покровителем немощных и бедняков, а также тех, чья работа связана с ораторским искусством — юристов, учителей.

Отметим, с 8 по 12 сентября в омском епархиальном управлении пройдет выставка-форум «Радость Слова», в рамках которой запланированы ряд мероприятий, в частности, благотворительная акция «Подари книгу детям»

Архиепископ Константинопольский, богослов, один из трех Вселенских святителей, автор последования Божественной Литургии. За редкий дар красноречия за ним закрепилось прозвание Златоуст.

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