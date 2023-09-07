Жив: в Омске нашли пропавшего 11-летнего мальчика

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Омские полицейские нашли 11-летнего мальчика, который ушел утром в среду, 6 сентября, в школу, но так и не дошел до нее. Ребенок жив.
— Жив. По предварительным данным, противоправных действий в отношении него не совершенно, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Напомним, ранее в Омске волонтеры и полиции нашли живым мужчину с татуировкой «Брат за брата», пропавшего еще 25 августа.
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