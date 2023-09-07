Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области до конца рабочей недели сохранится прохладная и дождливая погода. Подробнее о том, какой будет погода в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Так, сегодня, 7 сентября, днем воздух прогреется до +13...+18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

В пятницу, ночью будет от +2 до +7. В приземном слое ожидаются заморозки до 0...-5 градусов. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. В течение суток местами по Омской области пройдет слабый дождь. Ветер юго-восточный со скоростью от 3 до 8 м/с.

Погода в Омске на выходных существенно не изменится. Так, в субботу прекратятся осадки, местами столбик термометра поднимется до отметки в +22 градуса. Однако заморозки сохранятся на территории региона вплоть до воскресенья — 10 сентября.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru