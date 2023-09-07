Застройщик из Тюмени построит 15-этажный дом с подземным паркингом в Омске

Фото: скриншот www.newton.ru

В центре Омска построят 15-этажный жилой дом с подземным паркингом. Высотка появится в квартале улиц Маршала Жукова — Масленникова — Пушкина — Разина.

Накануне департамент архитектуры градостроительства и градостроительства выдал разрешение на строительство ООО «Оскар. Специализированный застройщик». Учредителем компании выступает тюменский застройщик АО «Ньютон», на сайте которого сказано, что строительство высотки должно начаться в третьем квартале 2023 года.

Согласно проектной документации, в 15-этажном доме будет 158 квартир, из которых 97 — однокомнатные, 44 — двухкомнатные, 15 — трёхкомнатные, 2 — четырехкомнатные. Общая площадь жилых помещений составит 9556 кв. м. Кроме того, в высотке предусмотрены помещение для размещения магазина, индивидуальные кладовки, а также подземный паркинг на 101 место.

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