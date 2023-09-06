Омич предложил помощь пенсионерке и украл ее деньги и телефон

Иллюстрация Фото: Евгения ГУСЕВА

В омскую полицию обратилась пенсионерка с заявлением о краже. Женщина рассказала, что, зайдя в подъезд, она встретила неизвестного молодого человека, который предложил ей помочь подняться по лестнице. Уже дома женщина обнаружила пропажу денег и сотового телефона. Общая сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

По факту кражи в отделе полиции № 7 УМВД России по городу Омску заведено уголовное дело. Правоохранители разыскивают мужчину, стащившего деньги и мобильный телефон у пожилой омички. В ходе работы оперативники проверили камеры видеонаблюдения, на записях которых засветился предполагаемый подозреваемый.

Омичей, узнавших подозреваемого, просят сообщить информацию по телефонам: 79-35-02, 8-995-848-76-97 или 102.