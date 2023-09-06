Мэр Омска Шелест посетил школу №44, где идет ремонт по меценатской программе

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что продолжает посещать школы, где проходит ремонт по меценатской программе.

- Как и обещал, продолжаю посещать омские школы, состоящие в проекте «Меценатство». Сегодня побывал в Советском округе в СОШ № 44 имени героя специальной военной операции Артема Салугина. Меценатом школы является руководитель ООО « РТС групп» Максим Котовский. Он сам обратился в департамент образования с просьбой подобрать ему подходящий объект, и, несмотря на то, что у школы № 44 проблем немало, согласился взять ее под свое крыло, - рассказал градоначальник. Шелест отметил, что за весну и лето текущего года меценат привел в порядок фасад здания и входную группу; утеплил межпанельные швы, обновил спортивное ядро во дворе; произвел замену части окон, в том числе в спортивном зале; отремонтировал кровлю. Сейчас продолжается покраска забора по периметру школы. По словам детей, они довольны преобразованиями, произошедшими в школе.

- Слова благодарности в адрес Максима Юрьевича звучат и из уст родителей, а для педагогов он теперь первый помощник во всех вопросах. Будем и дальше развивать проект «Меценатство», чтобы как можно больше омских школ привести в должный вид, - завершил свой пост мэр Омска.

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