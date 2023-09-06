С 7 сентября в Омске стартует показ нашумевшего в мировом прокате «Оппенгеймера»

Фото: Иван МАКЕЕВ

7 сентября омские кинотеатры запускают в показ нашумевший американский фильм «Оппенгеймер». Продажу билетов уже начали кинотеатры «Слава» и «Вавилон». При этом в кинотеатре «Галактика» фильма в расписании пока нет. Но судя по данным сайта, здесь планируют показать «Барби».

Кинотеатры «Кристалл» и «Маяковский» также опубликовали анонс фильма, но продажу билетов ещё не открыли. Отметим, что ранее в минкульте РФ говорили, что «Барби» и «Оппенгеймер» «не отвечают целям и задачам», поставленным президентом, по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей, поэтому их показы в стране нежелательны.

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