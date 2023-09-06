Прощание с вице-спикером Омского горсовета пройдет 9 сентября

Фото: Омский горсовет.

9 сентября в Омском областном доме ветеранов пройдет прощальная церемония с первым заместителем председателя Омского городского Совета Виталием Путинцевым. Вице-спикер ушел из жизни на 61-м году 5-го сентября.

В Омском горсовете сообщили, что в субботу, 9 сентября, пройдет церемония прощания с Виталием Путинцевым. Ее организуют в областном Доме ветеранов, который находится на улице Партизанской, 12.

Омичи смогут попрощаться с Виталием Путинцевым с 11:00 до 12:30.

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