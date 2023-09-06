6 сентября в Омске днем горел павильон остановки «Городок Водников»

Фото: 12 канал.

6 сентября пресс-служба главного управления министерства чрезвычайных ситуаций по Омской области сообщила о возгорании торгового павильона на остановке «Городок Водников». Задымление в павильоне, где расположен магазин сотовой связи и аксессуаров для мобильных телефонов, очевидцы заметили приблизительно в 14.40 часов по местному времени и сразу позвонили в службу спасения.

- Горит единственный оставшийся после установки теплых остановок старый павильон в сторону центра города. В нем располагался салон сотовой связи, - сообщили омичи в соцсетях.

Как позже прокомментировали в ГУ МЧС по Омской области, на тушение пожара выехали 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Также на место пожара прибыла скорая помощь. О причинах возгорания не сообщают.

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