8 и 11 сентября больше половины омских школ переведут на дистант из-за выборов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Частично на текущей и следующей неделе 82 омских школы будут переведены на дистант. В частности, из-за предстоящих выборов губернатора региона, которые намечены на 9 и 10 сентября, 8 и 11 числа в очном формате не будут учиться в школах №№4, 7, 8, 9, 10, 15, лицей БИТ, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 83, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 113, 115, 116, 120, 122, 130, 134, 137, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 151, 152.

- Генеральная уборка и дезинфекция помещений и здания образовательного учреждения проводится накануне и после завершения выборов. Школы, ученики которых уйдут на дистант, будут обучаться в таком формате 8 и 11 сентября, - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Также в ведомстве отметили, что всего в 134 омских школах будут работать избирательные участки, но все эти школы на дистанционные уроки переводить не станут.

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