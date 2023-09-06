На Карла Либкнехта в Омске построят двухэтажный культурно-досуговый центр

Фото: Яндекс Карты.
Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска выдал разрешение на строительство двухэтажного культурно-досугового центра в историческом центре города. Здание площадью чуть больше 500 квадратных метров появится на улице Карла Либкнехта между кофейней «Азбука кофе» и рестораном Pinzeria by Bontempi. Там сейчас небольшой пустырь.
Разрешение на строительство выдано 29 августа. Застройщиком выступает омский предприниматель Станислав Коробкин. По данным сервиса «Руспрофиль», он занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью.
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