Дети ходят в куртках: омичи в соцсетях жалуются на холод в школах и детских садах

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Омска пожаловалось в социальных сетях на холод детских сад, школах и больница.

— Когда начнут включать отопление? Погоды жаркой больше не ожидается. Очень холодно везде: в детских садах, школах, больницах. Работаю в детском саду, вынуждены одеваться в куртки, начали болеть и дети и сотрудники, — говорится в анонимном посте.

К посту автор приложила фотографию ртутного градусника, где видно, что он застыл на отметке в +17 градусов.

Фото: vk.com/inci55

Отметим, отопительный сезон вряд ли начнется раньше 15 сентября, как бы не жаловались омичи. Обычно трубы становятся горячими после того, как на протяжении нескольких дней среднесуточная температура за окном держится на отметке в +8 градусов.

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