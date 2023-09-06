Виталий Хоценко провел встречу с жителями Седельниковского района

Фото: пресс-служба правительства Омской области

6 сентября врио губернатора Омской области Виталий Хоценко встретился с жителями Седельниковского района. На встрече обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития района. Поднимали вопросы, касающиеся работы медицинских учреждений, ремонта дорог, благоустройства, газификации, поддержки семей СВО, вопросы по ремонту школ.

Хоценко отметил, что в рамках программы реновации учебных заведений, разработанной минобразования по его поручению, в 2024-2028 годы в 2000 в школах, детских садах, лагерях, учреждениях дополнительного образования заменят окна и починят кровли. Всего из областного бюджета на эти цели направят более 2 млрд рублей.

Виталий Хоценко также сообщил о старте регионального кадрового конкурса «Омская область: ПРОдвижение». Конкурс выявит лучших управленцев, которые принесут пользу Омской области. Победитель получит грант на 1 млн рублей.

Продолжается региональная практика вовлечения жителей в механизмы инициативного бюджетирования. Так, в 2023 году реализуются 70 проектов омичей. В 2024 году финансирование таких проектов вырастет до 1 млрд рублей: 500 млн рублей направят на реализацию инициатив жителей Омска, еще 500 млн рублей – на проекты селян. Причем доля софинансирования муниципалитета в 2024 году снизится с 35% стоимости проекта до 8%. Глава региона также отметил, что верхний предел финансирования каждого проекта увеличится до 3 млн рублей.

– Говорили с жителями Седельниковского района о здравоохранении, ремонте образовательных учреждений, поддержке семей СВО и дорожном строительстве. Приняли решение отремонтировать спортивный зал в Кейзесской школе, модернизировать спортзал и заменить окна в Голубовской школе, – подвел итоги встречи Хоценко.