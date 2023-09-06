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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 9:28

В Омской области до 10 сентября сохранятся заморозки до -5 градусов

Об опасном погодном явлении омичей предупреждают синоптики
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Местами по Омской области с 7 по 10 сентября ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов. Об опасном явлении предупреждает Обь-Иртышское УГМС.

ГУ МЧС России по Омской области рекомендует садоводам накрыть растения полимерной пленкой или нетканым материалом.

При возникновении ЧС и прошествий омичей просят немедленно сообщать о них по телефону 101.

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