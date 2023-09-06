Наркопутешественник: на трассе под Омском полицейские задержали межрегионального наркокурьера из Хакасии

Фото: скриншот видео.

На федеральной трассе Р-254 «Иртыш» под Омском сотрудники полиции задержали 37-летнего межрегионального оптового наркокурьера из Хакасии. Мужчину скрутили, когда он шел к такси из лесного массива, где он извлек из тайника-закладки партию наркотика. В ходе личного досмотра правоохранители обнаружили у наркокурьера пакет с порошком массой 53 грамма. Позже экспертиза установила, что изъятое вещество — это мефедрон.

—37-летний уроженец Республики Хакасии несколько месяцев назад устроился на незаконную работу в одном из мессенджеров. С целью конспирации передвигался по разным регионам России, а в Омск прилетел из Новосибирска. После получения оптовых партий наркосинтетики в квартирах, которые снимал посуточно, фасовал запрещенные вещества, далее организовывал тайники-закладки в регионе нахождения, после чего убывал в другой субъект Российской Федерации, — сообщили в прессм-службе УМВД России по Омской области.

В квартире в доме по улице Куйбышева, которую мужчина арендовал, полицейские обнаружили весы и упаковочный материал для наркотиков.

В отношении задержанного уроженца Хакасии по факту покушения на сбыт наркотиков было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Ему может грозить вплоть до 20 лет колонии. По ходатайству следователя суд поместил мужчину под стражу.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru