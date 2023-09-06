В Омской области в дни выборов будут работать 1730 избирательных участков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области к предстоящим дням голосования откроют 1730 избирательных участков, в частности, 30 из них — в больницах, СИЗО и аэропорту. В избирательных комиссияхна территории региона будут работать 14,5 тысяч человек.

9 и 10 сентября 2023 года в Омской области пройдут 20 избирательных компаний — выборы губернатора, выборы депутата Законадательного собрания по 16-му одномандатному округу, выборы главы одного поселения, а также выборы 37 депутатов в сельские советы.

Напомним, в самой главной избирательной компании — в выборах губернатора — примут участие представители четырех политических партий.

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