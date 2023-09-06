В Омске готовы платить до 250 тысяч рублей монтажнику памятников на кладбище

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики портала «Зарплата.ру» провели исследование и выяснили, какие самые высокооплачиваемые вакансии сейчас есть на рынке труда Омской области.

Так, зарплату до 300 тысяч рублей предлагают водителю с личным 20-тонным большегрузом. За эти деньги потенциальному сотруднику предстоит каждую неделю доставлять груз из Екатеринбурга в Омска.

До 250 тысяч рублей в месяц один из работодателей платить платить геодезисту с высшим или средним профессиональным образованием. У соискателя должен быть опыт работы в строительной сфере. В круг задач будущего сотрудника входит выполнение комплекса геодезических работ. Аналогичную заработную плату предлагают колористу автоэмалей с опытом работы от 3 лет.

Не менее привлекательная вакансия — монтажник памятников на кладбище. Соискателям обещают зарплату до 200 тысяч рублей. Все, что нужно от работника: укладывать тротуарную и гранитную плитку, выполнять земляные и бетонные работы. Опыт приветствуется, но можно и без него. Потенциальных работников обещают обучить. Из условий — шестидневная рабочая неделя и карьерный рост.

Руководителю отдела продаж в компании по производству одноразовой упаковки обещают зарплату от 150 тысяч рублей. От кандидата требуют опыт работы от 3 лет, высшее образование и участие в бизнес-процессах на предприятии. Фирма гарантирует пятидневную рабочую неделю.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru