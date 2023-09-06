Билеты есть, мест нет: авиакомпания «Сибирь» не пустила в самолет двух пассажиров, летевших в Омск

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новосибирском аэропорту «Толмачево» двух пассажиров не пустили в самолет, который должен был вылететь в Омск. При этом у них были на руках билеты. В свою очередь перевозчик объяснил отказ не хваткой мест на борту воздушного судна. Произошедшим заинтересовались в транспортной прокуратуре.

— Установлено, что в июне 2023 года авиакомпанией «Сибирь» незаконно отказано в перевозке 2 пассажирам, приобретшим билет на рейс из Новосибирска в Омск, по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна, — сообщили в пресс-службе

По факту произошедшего новосибирская транспортная прокуратура провела проверку, по итогам которой авиакомпания «Сибирь» был привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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