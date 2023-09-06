Ремонт тротуаров и проездов в Омске продлится до октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт дорог, межквартальных проездов и тротуаров в Омске продолжится до октября. Омские дорожники сейчас ведут работы на объектах из перечня запланированного на этот года. Помимо этого, специалисты УДХБ приводят в порядок тротуары и проезды по обращениям жителей, поступившим во время недавних встреч с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко.

Так, накануне дорожники заасфальтировали проезжую часть по улице 3-й Курганской, отремонтировали межквартальный проезд между домами № 2 и 2а на бульваре Заречный. Активные работы сейчас идут на участках нескольких улиц — 2-я Трамвайная, Иртышская набережная, Вокзальная, Карбышева и Добролюбова.

— Сезон у дорожников в октябре будет завершен. Пока работы продолжаются по ранее утвержденному графику. Напомню, чтобы подать заявку на ремонт, обустройство конкретного тротуара или проезда необходимо обратиться в администрацию своего округа, - отметил и.о. начальника Управления по ремонту и содержанию дорог департамента городского хозяйства Артур Файков.

Отметим, на сегодня, 6 сентября, в Омске был уложен новый асфальт на площади около 400 тысяч кв. м.

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