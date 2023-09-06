Докатался: суд конфисковал автомобиль у любителя пьяной езды из Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Омской области суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, пойманному во второй раз за пьяной ездой.
В конце марта 2023 года сельчанин, будучи уже лишенным прав за пьяное вождение на 1,5 года и привлеченным к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования, снова сел пьяным за руль своего автомобиля «Тойота Королла».
Любителя покататься в нетрезвом состоянии остановили сотрудники полиции на одной из улиц села Славянка Нововаршавского района.
Нововаршавский районный суд приговорил мужчину к 160 часам обязательных работ и лишил водительских прав на 1,5 года. Кроме того, по решению суда в доход государства была конфискована принадлежащая ему иномарка.
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