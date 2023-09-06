60-летний омич оставил в залог несуществующие гербициды и занял 7 миллионов рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Занял 7 миллионов рублей, оставив в залог несуществующие гербициды. В суд ушло уголовное дело 60-летнего руководителя «Агромелиорация».

Его обвинили в мошенничестве за то, что в 2015–2016 годах мужчина вместе со своим знакомым занял у коммерческой фирмы 7 миллионов рублей. А для гарантий он предоставил поддельные документы, а деньги вывел через фирмы-однодневки.

– В качестве залога соучастники оставили агрохимическую продукцию, якобы содержащую гербициды, стоимостью более 20 млн рублей, – уточнили в прокуратуре Омской области.

Когда деньги обратно фирма не получила, они решили продать залог, но и его не оказалось. Самого мужчины тоже не могли долго найти. Сейчас он готовится к выступлению в суде.

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