Жители Тевриза получили долгожданную воду после вмешательства прокуратуры

Фото: Алексей БУЛАТОВ
После вмешательства прокуратуры долгожданную воду получили жители Тевриза. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Проблемная труба была проложена в переулке Тихий районного поселка Тевриз. Всего 200 метров водопровода создавали проблемы для местных жителей.
- В период с 2021 по 2022 гг. происходили многочисленные порывы, что влекло временное приостановление подачи коммунальных ресурсов собственникам жилых помещений, - уточнили в ведомстве.
Лишь через суд прокуратуре удалось добиться комфортной жизни для местных жителей. Сейчас проблемный участок обновлен.
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