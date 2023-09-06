Бабье лето в Омскую область придет в ближайшие дни

Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие дни в Омскую область придет «бабье лето». Предварительный прогноз составили местные синоптики.

После прохладной промозглой погоды в регионе прогнозируется потепление. Оно придет в Омск уже в выходные.

В субботу и воскресенье столбик термометра поднимется до +21 градуса. Такая же погода ждет омичей и в пятницу. В четверг тоже осадков не предвидится, температура воздуха прогреется днем до +17 градусов.

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