ООО «Канта» выиграло аукцион на аренду четырех муниципальных бань

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Аукцион на аренду четырех муниципальных бань выиграло ООО «Канта». Подведены итоги электронного аукциона на право аренды городского имущество.
Московская компания получила несколько объектов недвижимости по адресам: здание № 13/42 в микрорайоне Входной, здание № 1Б по улице Краснознамённой, улица Молодогвардейская, 1 и улица Вокзальная, 8.
Еще одна фирма «Сибирская проектная компания» получила на правах аренды баню по улице 25-я Линия, 62А за 235,8 тысяч рублей в месяц.
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