ООО «Канта» выиграло аукцион на аренду четырех муниципальных бань

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аукцион на аренду четырех муниципальных бань выиграло ООО «Канта». Подведены итоги электронного аукциона на право аренды городского имущество.

Московская компания получила несколько объектов недвижимости по адресам: здание № 13/42 в микрорайоне Входной, здание № 1Б по улице Краснознамённой, улица Молодогвардейская, 1 и улица Вокзальная, 8.

Еще одна фирма «Сибирская проектная компания» получила на правах аренды баню по улице 25-я Линия, 62А за 235,8 тысяч рублей в месяц.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru