Ветеран омского спорта Владимир Кролевец скончался на 79-м году жизни

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 79-м году жизни скончался ветеран омского спорта Владимир Кролевец.

Уроженец Полтавского района Омской области в 1971 году окончил Омский государственный институт физической культуры. Работал инструктором областного спорткомитета, был директором СДЮСШОР № 8, а также коррекционной школы-интерната № 12.

Являлся главным тренером сборной команды России на Играх 1992 года в Барселоне. С 1996 года работал заместителем председателя в областном спорткомитете, возглавлял отдел развития видов спорта, а с 2003-го возглавлял Центр подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике.

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