Омским работодателям требуются специалисты информационной безопасности

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Специалисты информационной безопасности требуются омским работодателям. К такому выводу пришли аналитики НН.ру.

За год количество вакансий в этой сфере выросло на 68 %. Правда, требования к этим специалистам тоже высоки, например, 65% вакансий требуют от соискателей опыта 1-3 года, еще 15% - от 3 до 6 лет, и только 20% вакансий доступны новичкам.

Что касается зарплат, то работники этой сферы получают в среднем от 34 до 57 тысяч рублей, а иногда и 160 тысяч.

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