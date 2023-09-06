«Догма» получила разрешение на строительства микрорайона на улице Светловской в Омске

Фото: Иван МАКЕЕВ

На улице Светловской в Омске появится новый микрорайон. Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение компании «Догма».

Краснодарская компания построит жилой комплекс «Снегири». Вначале появятся три дома, один из которых будет со встроенным клубом для детей и молодежи.

Напомним, что компания за пять лет планирует возвести на Московке-2 19 многоэтажек, три детских сада, школу и поликлинику.

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