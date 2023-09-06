В Омской области загорелась ферма с животными

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ферма с животными загорелась в Омской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел накануне вечером в селе Александровка Азовского района. Пожарные прибыли, когда горели два здания.

Предварительная площадь пожара составила 3520 «квадратов». Всего на месте пожара задействованы 9 единиц техники и 23 человека, из них от МЧС России 3 единицы техники и 7 человек личного состава.

О пострадавших и жертвах огня не сообщается.

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