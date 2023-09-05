Виталий Хоценко представил программу развития региона Совету сельских глав

Фото: пресс-служба правительства Омской области

На общем собрании Ассоциации «Совет муниципальных образований Омской области», посвященном 100-летию со дня рождения выдающегося руководителя Омской области Сергея Иосифовича Манякина, приняли участие более 400 представителей сельских поселений и районных советов депутатов.

Виталий Хоценко представил программу развития региона. Обсуждались вопросы дорожного строительства и транспортной доступности территорий, газификация и водоснабжение, капитальный ремонт школ, а также ход проведения отбора инициатив жителей региона.

Одно из важнейших направлений – поддержка инициатив омичей по благоустройству и развитию своих городов и сел в 2024 году. Жители Омской области уже предложили более 1 тысячи инициатив. Проекты, получившие наибольшее количество голосов, будут профинансированы из областного бюджета. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко поручил направить 1 млрд рублей на софинансирование местных инициатив в 2024 году.

– Поддержка инициатив жителей – это очень хороший инструмент, который люди обязательно оценят, который качественно поменяет среду в наших сёлах и городах. В последующие годы постараемся финансирование инициатив граждан предусматривать на этом же уровне, – отметил Виталий Хоценко.

Ежедневно специалисты минфина консультируют глав поселений и инициативных групп по вопросам оформления заявок и сбора необходимых документов. После того, как процедура приема заявок будет завершена, региональная конкурсная комиссия даст оценку проектам. В 2024 году победившие проекты получат софинансирование из областного бюджета равное сумме до 3 млн рублей на один проект.

Большое значение имеют практики вовлечения граждан в решение актуальных местных вопросов в рамках региональных программ и различные практики учёта мнения граждан.

Не менее важным вопросом является возвращение в регион квалифицированных специалистов, которые ранее не смогли найти себя в регионе. Такую возможность дает стартовавший в Омской области региональный кадровый проект «Омская область: ПРОдвижение».

– Надо укрепить управленческую команду в короткие сроки. У нас в планах целый ряд инвестиционных и инфраструктурных проектов, которым потребуются квалифицированные управленческие кадры, – подчеркнул Виталий Хоценко.

Включение в работу управленцев, которые видят себя в регионе, хотят и готовы работать на благо Омской области, даст новый импульс экономике области и выведет ее на принципиально иной уровень. Это станет отправной точкой для нового этапа в развитии региона.