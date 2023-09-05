Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 13:58

В Омске более 5 тысяч жилых домов готовы к отопительному сезону

До 15 сентября управляющие компании получают паспорта готовности к зимнему периоду
Елена УРМАНОВА
Подача тепла начнется с установлением погоды ниже +8 градусов

Подача тепла начнется с установлением погоды ниже +8 градусов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным городской администрации, в Омске к началу отопительного сезона готовы почти 5,5 тыс. многоквартирных домов. К подаче тепла готовы также почти все объекты социальной сферы.

Напомним, что к 15 сентября 2023 года весь жилой фонд и объекты социальной сферы должны быть полностью готовы к запуску отопления. Сейчас управляющие компании получают паспорта готовности к зимнему периоду.

В горадминистрации напомнили, что отопительный сезон начнется с установлением прохладной погоды – не выше +8 градусов. Годом ранее подача тепла началась с 23 сентября.