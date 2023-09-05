На выборах губернатора в Омске будут работать 340 торговых точек

На территории избирательных участков омичи смогут купить продукты питания, книги косметику и другие товары Фото: Михаил ФРОЛОВ

В дни выборов губернатора Омской области на территории 155 избирательных участков организуют работу 340 торговых точек. Больше всего их будет в Центральном округе – 119. В Кировском – 86. Чуть меньше в Советском – 83. В Октябрьском округе планируют поставить 28 торговых точек, а в Ленинском – 24. Однако это не окончательные цифры. В администрации города уточнили, что количество точек может увеличится.

На торговых рядах омичи смогут приобрести молочные продукты, колбасные изделия, мясные деликатесы, хлеб, чипсы, поп-корн, сухарики и орешки, яйца, консервированную продукцию, фрукты и овощи, а также кондитерские изделия, прохладительные напитки и мороженое.

Кроме продуктов питания омичи смогут приобрести книги, канцелярию, горшечные и декоративные растения, игрушки, а также косметику и парфюм.