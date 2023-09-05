Мэр Омска Сергей Шелест посетил новый тир школы №23 в Амурском поселке

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Мэр Омска Сергей Шелест вместе с председателем омского Горсовета Владимиром Корбутом и меценатом — руководителем управляющей компании франчайзинговой сети автосервисов «REAKTOR» Ильей Николиным посетил обновленный тир в школе № 23.

На средства, предоставленные меценатом, в помещениях школьного тира в Амурском поселке сделали ремонт, закупили специальное пневматическое оружие, разрешенное для использования в тренировочных тирах.

Градоначальник отметил эргономичность и хорошие тактико-технические характеристики винтовок и пистолетов.

– Думаю, занятия в тире помогут и юношам, и девушкам сформировать важные качества: дисциплинированность, ответственность, самоконтроль. Главное: соблюдать технику безопасности: помнить, что даже пневматическое оружие все-таки оружие и с ним нужно обращаться аккуратно, – отметил Сергей Шелест.

Мэр также подчеркнул, что изучать теорию и получать практические навыки по начальной военной подготовке на базе школы № 23 смогут не только ее учащиеся, но школьники из образовательных учреждений по соседству.