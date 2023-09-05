На 61-м году жизни скончался первый вице-спикер омского Горсовета Путинцев

Фото: www.omskgorsovet.ru.

В Омске на 61-м году жизни скончался первый вице-спикер Омского городского совета Виталий Путинцев.

Путинцев был депутатом Горсовета с 2007 года. В 2020 году он был назначен первым вице-спикером городского парламента.

Соболезнования близким Виталия Путинцева от своего лица и ото всей команды омской мэрии принес Сергей Шелест.

— От себя лично и от всей команды администрации города приношу соболезнования родным и близким первого заместителя председателя Омского городского Совета Виталия Петровича Путинцева. Это тяжелая утрата. Все мы знали, Виталия Петровича, как умного, неравнодушного человека. Он сделал очень многое и для своих избирателей, и для города Омска в целом. Светлая память, — написал в телеграм-канале градоначальник.

Напомним, в мае 2023 года из жизни ушел бессменный председатель Законодательного Собрания Омской области Владимир Варнавский.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru