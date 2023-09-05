В Омской области Виталий Хоценко намерен продолжать развитие «Старины Сибирской»

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Большереченский район продолжает свое развитие в сфере туризма. На стороне уникальной частички Омской области глава региона Виталий Хоценко.

- Недавно в Большеречье на территории историко-культурного комплекса «Старина Сибирская» открылось Татарское подворье. Считаю, комплекс нужно дальше развивать. Поэтому поддержал инициативу о создании новой локации — ветряной мельницы, - написал глава области в своем телеграм-канале.

Выполнять поручение руководителя будут министерства региональной политики, культуры, финансов совместно с администрацией Большереченского района.

Совсем скоро по инициативе Виталия Хоценко появятся национальные подворья народов, населяющих Омскую область. Ежегодно будут открываться локации казахов, латышей, татар.

Безусловно, без внимания не остался Большереченский зоопарк. Там грядет большая модернизация. Как отмети Хоценко, эту жемчужину надо приводить в порядок.

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