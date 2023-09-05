Маршрут № 385 не вернется на центральные улицы Омска

Маршрут № 385 (ул. Стрельникова — ПО «Иртыш») не вернется на центральные улицы Омска. Об этом со ссылкой на перевозчика, осуществляющего перевозки по этому маршруту, сообщает NGS55.RU.

Как пояснила перевозчик Галина Захарова, маршрут № 385 не вернется в центр, так как у нее нет возможности закупить автобусы среднего класса, чье наличие является главным условием для этого.

— Маршрут не будет возвращаться в центр, потому что не будет менять автобусы на средний класс. Нет возможности произвести замену. У меня осталось 20 автобусов малого класса. Бросить их, что ли? У меня самый старый автобус — 2019 года. Их некуда деть, чтобы купить средний класс, — сообщила Захарова.

Кроме того, Захарова отметила, что из-за транспортной реформы, действующей в Омске с 1 июля 2023, ее выручка упала на 52% по сравнению с «дореформенным» июнем.

Напомним, с 1 июля 2023 года все маршруты, обслуживаемые автобусами малого класса, были убраны с центральных улиц (Гагарина, Интернациональная и проспект Карла Маркса) и направлены на улицы Фрунзе и Маршала Жукова. В центре остались только так называемые социальные маршруты, обслуживаемые муниципальным перевозчиком. Речь и идет о маршрутах № 16 и № 62. Ранее в их числе был маршрут № 46, на котором с недавнего времени работают только автобусы среднего класса.

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