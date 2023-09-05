Здания муниципальных бань получила в аренду московская компания ООО «Канта»

Фото: Михаил РЯБИНИН

Муниципальное предприятие «Банное хозяйство» подвело итоги аукционов на право аренды зданий муниципальных бань. Контракт на аренду помещений с победителями заключаются на 5 лет.

Четыре из шести бань, выставленных на торги, досталось московской компании ООО «Канта». Фирма была единственной, кто подал заявку на участие. Речь идет о банях расположенных по следующим адреса: мкр. Входной, 13/42 (арендная плата — 30,6 тыс. рублей в месяц); ул. Молодогвардейская, 1 (216,2 тыс. рублей в месяц); ул. Краснознаменная, 1Б (73,9 тыс. рублей в месяц); ул. Вокзальная, 8/1 (67,2 тыс. в месяц).

Примечательно, что за баню в микрорайоне Входной пыталось побороться омское ООО «Сибирская проектная компания», но его заявка на участие в аукционе была отклонена.

При этом ООО «Сибирская проектная компания» все же стало арендатором здания одной муниципальной бани — проспект Королева, 26 к. 2 (арендная плата — 235,8 тыс. рублей в месяц).

Завтра, 6 сентября, состоится аукцион на право аренды здания бани по адресу проспект Королева, 49. Заявки на участие подали ООО «Канта» и ООО «Сибирская проектная компания».

Торги еще на три объекта были признаны несостоявшимися, так как на них не было подано ни одной заявки. Речь идет о банях по ул. Войкова, Иртышской набережной, а также еще об одной, что расположена в микрорайоне Крутая Горка.

Стоит отметить, что московское ООО «Канта», заполучившее здания четырех муниципальных бань, было зарегистрировано совсем недавно — в марте 2023 года. Основным видом деятельности компании, как гласят данные из выписки ЕГРЮЛ, является строительство жилых и нежилых помещений. Генеральным директором и учредителем значится некий Игорь Уланов, который за все время был руководителем 27 фирм, часть их которых на данный момент ликвидирована.

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