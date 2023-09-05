В Омске суд вынес приговор фигурантам дела о хищении 54 млн руб в «Зерне Сибири»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске суд вынес приговор фигурантам уголовного дела о хищении свыше 54,4 миллиона рублей у АО «Логистическая компания «Зерно Сибири». Обвиняемыми по делу проходят директор акционерного общества и два руководителя ООО «Дары Сибири».

Как установил суд, фигуранты дела, а также член совета директоров АО «ЛК «Зерно Сибири», дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, договорились о хищении средств, принадлежащих акционерному обществу.

— В указанных целях они в период с января 2019 года по май 2020 год заключили фиктивные договоры на поставку обществом с ограниченной ответственностью «Дары Сибири» зерна, а также на его хранение и оказание услуг элеватора, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

При этом на самом деле у ООО «Дары Сибири» не было ни необходимого объема зерна, ни возможности его поставить и хранить для исполнения обязательств перед АО «ЛК «Зерно Сибири». Полученные денежные средства в размере 54,4 миллиона рублей за якобы оказанные услуги члены группировки направили на иные цели.

Подсудимые вину в совершении преступления не признали. Однако подконтрольные им организации все же частично возместили причиненный ущерб.

Куйбышевский районный суд назначил каждому из фигурантов дела по 6,5 лет колонии общего режима со штрафом по 800 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год. Кроме того, суд обязал их возместить причиненный ущерб в полном объеме.

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