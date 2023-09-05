9% жителей Омска испытывают ненависть к своему начальству

Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и узнал, как омичи относятся к своему начальству.
Как следует из результатов опроса, 59% омичей уважают своего руководителя. Еще 23% опрошенных заявили, что равнодушно относятся к начальству. О ненависти к своему боссу сообщили 9% омичей.
О любви или симпатии к своему непосредственному руководству не признался ни один из опрошенных омичей.
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