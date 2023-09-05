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НовостиОбщество5 сентября 2023 7:10

В ходе СВО погиб 34-летний сотрудник АО «Омскоблводопровод»

У мужчины остались жена и двое детей
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 5 сентября, в Омске простились с сотрудником АО «Омскоблводопровод» 34-летним Иваном Павлюковым, погибшим в зоне проведения СВО при исполнении воинского долга. На церемонию прощания с погибшим пришли близкие, коллеги, знакомые и земляки.

На момент гибели Ивану Павлюкову было 34 года. У омича остались жена и двое детей.

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