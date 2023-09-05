Главе Омской области Виталию Хоценко сообщили о начале занятий в школе в Черлаке

Фото: omskportal.ru.

Сегодня, 5 сентября, раньше срока в Черлаке под Омском открыли новую школу, построенную в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Об открытии сообщили общеобразовательного учреждения сообщили главе региона Виталию Хоценко.

Напомним, строительство школы было завершено еще к 1 сентября, однако формальности с регистрацией затянули ее открытие. Виталий Хоценко сделал выговор за это министру строительства Омской области Александру Рашко. Ведомство взяло на себя обязательства открыть школу 7 сентября. Но уже сегодня, 5 сентября, учреждение открыло свои двери для учеников.

Утром сегодня и.о. главы Черлакского района Алексей Меркушев доложил главе региона по видеосвязи об открытие долгожданной школы.

— Сегодня новая школа в Черлаке начала полноценно работать. Ребята сели за парты и приступили к занятиям. Все проблемы удалось решить даже раньше, чем обещал министр строительства родителям 1 сентября. Можем же, когда хотим! — поделился в своем телеграм-канале Хоценко.

Один корпусов здания из них был специально построен для младших классов. Всего в здании 11 кабинетов начальной школы. Кроме того, учреждение оборудовано спортзалом, актовым залом, библиотекой с читальным залом, столовой на 130 посадочных мест. Во дворе школы есть площадки для занятий волейболом, футболом, баскетболом, легкой атлетикой.

Стоит отметить, что здание общеобразовательного учреждения полностью приспособлено для маломобильных людей.

— Строительство новых образовательных учреждений – приоритетное направление народной программы партии «Единая Россия». Эта школа стала настоящим подарком для жителей Черлака. Все строительные работы завершены, всё учебное и иное оборудование, предусмотренное контрактом, смонтировано, — сообщил депутат Заксобрания Омской области, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Павел Коренной.