60 светофоров для улиц Омска купят за 700 тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За 700 тысяч рублей для улиц Омска купят 60 светофоров. Мэрия начала поиск подрядчика.

Начальная максимальная цена контракта составляет 695 тысяч рублей. На эти деньги компания должна поставить 50 дорожных и 10 пешеходных светофоров.

По условиям контракта все светофоры, которые должны поставить в Омск за 15 дней, должны быть двухсекционными.

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