Дети из Горьковского района Омской области пойдут в новую школу со второй четверти

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новую школу со второй четверти пойдут дети из Горьковского района Омской области. Об этом сообщает министр образования региона Иван Кротт.

— Есть много сложностей, и решаются они не за один день. Но решаются. Сегодня все силы направлены на то, чтобы в готовую школу дети пошли с 6 ноября. Сейчас на объекте заканчивают устройство фасадов, ведут работы по отделке внутренних стен и перегородок, заполняют оконные и дверные проемы, а также продолжают монтаж внутренних и наружных инженерных сетей. Рабочие занимаются благоустройством прилегающей к школе территории, — отметил руководитель

Чиновники обещают, что за очередной срыв сроков подрядчика очень сильно накажут рублем. К слову, долгострой в Черлаке должен быть готов 7 сентября.

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