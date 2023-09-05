Мэрия Омска ищет сотрудников на зарплату в 40 тысяч рублей в месяц

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На зарплату в 40 тысяч рублей в месяц ищет сотрудников мэрия Омска. Об этом сообщает Город55.

В департамент образования требуется специалист первой категории на зарплату от 25 до 31 тысячи рублей. У будущего сотрудника должно быть среднее специальное образование и опыт госслужбы.

В департамент контроля и департамент строительства требуются главные специалисты, а в департамент жилищной политики нужен ведущий специалист. Зарплатные предложения варьируются от 32 до 43 тысяч рублей.

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